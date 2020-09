Egbert Lachaert est arrivé au Palais pour faire rapport au Roi

Le chef de l'État a chargé il y a dix jours le président de l'Open Vld "de prendre les initiatives nécessaires permettant la mise en place d'un gouvernement qui s'appuie sur une large majorité au parlement". M. Lachaert devrait vraisemblablement être prolongé dans sa mission.

La voie semblait s'ouvrir jeudi vers une coalition Vivaldi, associant libéraux, socialistes, écologistes et le CD&V. Rien n'est toutefois joué. Les mois passés, les chrétiens-démocrates flamands ont insisté sur la nécessité d'une majorité en Flandre, c'est-à-dire d'inclure la N-VA. Et concilier les revendications du PS et de l'Open Vld pourrait également se muer en casse-tête.

Le ministre wallon Jean-Luc Crucke (MR) s'est montré confiant vendredi sur les ondes de La Première, tout en affichant sa prudence. "Nous sommes sur le chemin, mais la ligne d'arrivée n'est pas franchie", a-t-il commenté.