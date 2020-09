Matthieu Bonne doit renoncer dans sa tentative de rejoindre Knokke à La Panne à la nage

Le nageur âgé de 26 ans avait entamé jeudi sa course de 67 kilomètres. Matthieu Bonne voulait tenter de nager tout le littoral belge en solo et sans escale, une prouesse jamais réussie par qui que ce soit auparavant. Secoué par une mer agitée et la contre-marée à partir d'Ostende, il a cependant dû abandonner vers 01H00 dans la nuit de jeudi à vendredi, alors qu’il avait déjà parcouru 46,5 km.

Matthieu Bonne s’est arrêté à Westende et est finalement sorti de l’eau à Nieuport peu après 1h du matin.

Estimant que le vent fort (7 Beaufort) mettait le nageur en danger, le sportif et son équipe ont décidé d'interrompre la tentative de record, "une décision difficile", a estimé son accompagnateur. "Dommage, car Matthieu se sentait très bien" a déclaré Danny Ravau.

En 2015 et 2016, Jean-Luc Piens, de Courtrai, avait également tenté de nager tout le littoral la côte, mais il avait dû également renoncer.