Une perte opérationnelle de 152,3 millions pour la SNCB au cours des 6 premiers mois de 2020

La SNCB avertit encore que le financement futur des investissements, "plus que jamais nécessaires pour la modernisation de la SNCB (matériel roulant, digitalisation) et les services aux clients", est sous pression en raison de la crise. "Les perspectives financières 2020-2030 prévoyaient des investissements s'élevant à 8,26 milliards d'euros, dont 85% étaient couverts par les dotations d'investissement attendues et 0,8 milliard d'euros provenait du solde d'exploitation, qui ne peut cependant pas être attendu pour les années à venir."

"Afin de continuer à développer davantage le transport public de manière durable, la SNCB a donc insisté auprès du gouvernement sur l'importance de garantir les besoins de financement nécessaires, à la fois à court et à long terme."