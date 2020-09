Sécheresse : les réserves d’eau désormais sous contrôle en Flandre

Le printemps fut particulièrement sec et ensoleillé, d'après les relevés de l'Institut royal météorologique. Mai a d'ailleurs été le mois le plus sec depuis 1833 et, en août, la Belgique a été confrontée à une vague de chaleur qui aura duré 12 jours.

La Plat pays n'avait encore jamais été confronté si tôt dans l'année à la sécheresse, a souligné M. Goossens. Selon les experts, les réserves d'eau souterraine restent pour le moment à un niveau historiquement bas. "Il ne faut pas paniquer mais nous devons cependant nous montrer économes en eau", a conclu le directeur du Watergroep.

En Wallonie, la Botte du Hainaut et le sud des provinces de Luxembourg et de Namur restent dans des situations d'extrême sécheresse.