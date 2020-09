Violences liées au trafic de drogue à Anvers : que fait le bourgmestre Bart De Wever ?

Pour le bourgmestre du district de Deurne, certaines choses doivent changer. "Je pense que la police travaille activement, mais le parquet doit suivre", souligne-t-il.

"De nombreux citoyens me posent des questions au sujet de snacks, de coiffeurs ou de restaurants qui apparaissent soudainement et où il n’y a jamais personne. Le trafic de drogue infiltre également le commerce régulier, et à mes yeux le parquet doit s’engager plus fortement", ajoute Tjerk Sekeris.