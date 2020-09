"Après sa conférence de presse, Jan Jambon n’a pas réussi à rétablir sa crédibilité politique"

"Il n’est pas compréhensible, en tant que ministre-président, d’admettre à deux reprises qu’il ne s’en souvient pas, alors que l’ambassadeur avait lui-même clairement indiqué qu’il l’avait rencontré. Mieux vaut alors calmement réfléchir avant de réagir", estime le journaliste politique de la VRT.

Lors de la conférence de presse, Jan Jambon a insisté sur le fait que son cabinet n’avait pas commis d’erreur. "Mais là n’est pas la question. Il a lui-même attiré les faits vers lui, et déclaré qu’il ne savait rien sur l’affaire. Il a lui-même soulevé ce problème, et cela ne lui a pas été favorable", souligne Ivan De Vadder.

"Jan Jambon a voulu communiquer rapidement et apporter des clarifications, mais je crains qu’il a ainsi abouti à un effet contraire. Ses propos vont désormais être analysés, et la controverse va s’accentuer. Il n’est pas parvenu à rétablir sa crédibilité politique. Elle était déjà sous pression, et cette pression n’a pas diminué", estime le spécialiste de la rue de la Loi.

Et de conclure : "plus cette affaire dure, plus le dégât potentiel sera grand. Si l’idée était de limiter les dégâts en communiquant rapidement, je pense qu’il n’y est pas parvenu". Ce mardi, Jan Jambon sera sans doute confronté à des questions supplémentaires plus pointilleuses devant les deux commissions de la Chambre.