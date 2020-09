Bouchez pour un "axe de la modernité" avec les écologistes : "je suis le premier opposant de la N-VA"

M. Bouchez est aussi revenu sur les efforts en cours pour la formation d'un nouveau gouvernement fédéral, alors qu'une coalition "Vivaldi", associant les socialistes, les libéraux, les écologistes et le CD&V semble voir la préférence du chargé de mission désigné par le roi Philippe, le président de l'Open VLD, Egbert Lachaert.



Il a réaffirmé que le MR "n'a pas d'exclusive" et est prêt à travailler "avec tous les partis démocratiques" et qu'il souhaitait avant tout parler du fond et de l'"équilibre du projet global" de la future équipe gouvernementale. "Il faut que les six ou sept partis qui composent la coalition puissent retrouver quelque chose d'équilibré", a souligné en faisant référence au refus exprimé le 13 août par les partis écologistes et libéraux d'accepter les propositions des préformateurs Paul Magnette, le président du PS, et Bart De Wever. M. Bouchez a reproché aux deux préformateurs de n'avoir "pas fait évoluer d'une virgule" leur note, dont il affirme n'avoir eu "qu'une présentation orale", sans remise de document.