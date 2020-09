Les algues bleues gâchent le plaisir des nombreux kayakistes à Gand

Les sports aquatiques connaissent depuis peu un succès croissant dans les canaux de Gand. Dans la Lieve, qui longue le Château des Comtes, des algues bleues ont toutefois été découvertes. Il est donc désormais déconseillé d’y faire du kayak ou du canoë. Les cyanobactéries sont en effet dangereuses pour les animaux et les êtres humains. Elles peuvent notamment engendrer des maux de tête, des irritations de la peau, ou encore des problèmes intestinaux. D’après les experts, le phénomène des algues bleues va devenir de plus en plus fréquent, puisqu’il est directement lié au réchauffement climatique. A Gand, il est toutefois limité pour le moment au canal de la Lieve.