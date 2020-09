Des passagers témoignent : "Chovanec était très confus mais pas agressif", "la police était violente"

Alors que le décès de Jozeph Chovanec date de février 2018, les images de l’intervention policière dans une cellule de l’aéroport de Charleroi ne sont que récemment apparues. Elles montrent des agents de police violemment contenir la victime. Une des policières fait également un salut hitlérien.

Il semble toutefois que les services de secours n’ont, pour certains, également pas eu un comportement approprié. D’après l’avocate de la veuve de Jozeph Chovanec, l’un des ambulanciers aurait ainsi dit que l’homme ne méritait pas d’être réanimé, et que ce ne serait pas une grande perte s’il venait à mourir.

"Ma cliente avait déjà vu les images, qui sont sans son. Mais en lisant dans le dossier pénal que des propos blessants ont été émis, on peut s’imaginer le choque encore plus important de ma cliente", commente maître Ann Van de Steen. "Découvrir ce dédain… Le comportement de toutes ces personnes qui se trouvaient à ce moment dans la cellule, c’est abominable et inhumain", conclut-elle.