Coronavirus : 430 nouvelles contaminations en moyenne par jour, en baisse de 14%

Pour la semaine qui vient de s'achever (du 24 au 30 août), Sciensano fait également part d'une moyenne de 14,7 hospitalisations par jour, ce qui représente une baisse de 39% par rapport à la semaine précédente.

Dimanche, 233 personnes étaient toujours hospitalisées (-25% par rapport au dimanche précédent), dont 71 en soins intensifs (-18%).

L'incidence - soit le nombre total de nouveaux cas recensés par tranche de 100.000 habitants - s'élève, quant à elle à 56,7 pour la période du 14 au 27 août.

L'évolution du nombre de cas reste variable sur l'ensemble du pays. Si la majorité des provinces présentent une tendance à la baisse, le Brabant wallon (+41%) et le Brabant flamand (+8%) ont noté une hausse au cours des deux dernières semaines.

Les baisses les plus fortes se situent, elles, dans les provinces de Luxembourg (-38%) et de Namur (-33%). À Bruxelles et Anvers, où le virus avait commencé à reprendre du terrain ces dernières semaines, les nouveaux cas sont respectivement en baisse de 12% et 24%.

Le taux de reproduction (Rt) est estimé à 0,7 pour la semaine écoulée.