Rentrée scolaire : chaque jour, 14 enfants sont victimes d’un accident sur la route de l’école

D'après l'enquête, la sortie des classes se révèle plus dangereuse que le début des cours. "On dénombre un tiers de victimes (34%) en plus lors de la sortie des classes qu'au début des cours.

Le jeudi et le vendredi soir sont également plus accidentogènes. On y recense 40% de victimes en plus que le lundi matin. La fatigue et l'euphorie de la fin des cours jouent certainement un rôle à cet égard".