Affaire Chovanec : face aux députés, Jambon et les patrons de la police assurent qu’ils n’étaient pas au courant

Les questions continuent toutefois de se poser. Comment se fait-il qu'aussi bien le ministre que la hiérarchie policière n'aient pas été mis au courant des faits qui aujourd'hui font scandale? Comment se fait-il qu'ils n'ont pas cherché à en savoir plus? Comment se fait-il qu'aucune procédure disciplinaire n'ait été ouverte? Aux yeux de nombreux parlementaires, plusieurs "clignotants" étaient allumés et auraient dû inciter le ministre et la direction de la police à demander des informations.