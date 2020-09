Affaire Chovanec : Jan Jambon et les patrons de la police s’expliquent à la Chambre ce mardi

Les yeux seront tournés ce mardi matin vers les commissions de la Justice et de l'Intérieur de la Chambre. Le ministre-président flamand et ex-ministre de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA), ainsi que le commissaire général de la police fédérale Marc De Mesmaeker, et sa prédécesseure Catherine De Bolle, viendront s'expliquer sur ce qu'ils savaient du décès d'un citoyen slovaque, Jozef Chovanec, après une intervention de la police à l'aéroport de Charleroi, et ce qu'ils ont fait ensuite.