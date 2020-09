Covid-19 : la baisse du nombre de contaminations se poursuit en Belgique

Le nombre de contaminations au Sars-CoV-2 enregistrées en Belgique s'élève désormais à 85.236, dont 9.895 cas fatals.

Il y avait toujours 243 personnes hospitalisées (-24%) lundi, dont 74 (-17%) en soins intensifs.

L'incidence - soit le nombre total de nouveaux cas recensés par tranche de 100.000 habitants - s'élève, quant à elle à 56,1 (-22%) pour la période du 15 au 28 août. Quant au taux de reproduction (Rt) - qui évalue le nombre de personnes infectées par un porteur du virus -, il s'établit à 0,738, poursuivant sa baisse.

L'évolution du nombre de cas reste variable sur l'ensemble du pays. Si la majorité des provinces présentent une tendance à la baisse, le Brabant wallon (+20%), la province de Liège (+17%), le Brabant flamand (+5%) et la Flandre occidentale (+2%) ont noté une hausse entre la semaine du 15 au 21 août et celle du 22 au 28 août. Les baisses les plus fortes se situent, elles, dans les provinces de Namur (-27%), d'Anvers (-23%) et de Hainaut (-20%). À Bruxelles où le virus avait commencé à reprendre du terrain ces dernières semaines, les nouveaux cas sont en baisse de 14%.