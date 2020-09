Attentats de Charlie Hebdo : le procès s’ouvre à Paris, deux Belges sur le banc des accusés

Quatorze personnes sont poursuivies, soupçonnées à des degrés divers de soutien logistique aux frères Saïd et Chérif Kouachi, et à Amédy Coulibaly, auteurs des tueries qui ont fait 17 morts, entre le 7 et le 9 janvier 2015.

Sur le banc des accusés, deux Belges originaires de la région de Charleroi, Michel Catino et Metin Karasular, jugés pour avoir fourni des armes aux assaillants. Ils doivent répondre d'"association de malfaiteurs terroriste criminelle".

Trois des accusés manquent à l'appel et seront jugés par défaut: Hayat Boumeddiene, compagne de Coulibaly et figure du djihadisme féminin, et les frères Belhoucine, tous trois partis quelques jours avant les attaques pour la zone irako-syrienne. La mort des frères Belhoucine, évoquée par diverses sources, n'a jamais été officiellement confirmée. Hayat Boumeddiene, un temps donnée morte, est pour sa part suspectée d'être en cavale en Syrie.