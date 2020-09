Covid-19 : 438 nouvelles contaminations en moyenne par jour, en baisse de 12%

Sciensano fait également part d'une moyenne de 4,1 décès (-37% par rapport à la semaine précédente) par jour, dont 62% en maisons de repos.

Du 26 août au 1er septembre, on comptabilise en outre 16,1 hospitalisations quotidiennes (-26% par rapport aux sept jours précédents). Mardi, 226 lits d'hôpital étaient occupés (-20%) et 68 patients étaient encore aux soins intensifs (-20%).

Au niveau régional, Sciensano note également une diminution des cas, comprise entre 4 et 28%, excepté pour les provinces du Brabant wallon (+19%) et du Brabant flamand (+10%). Liège aussi affiche une hausse "toute récente" de 31%; un chiffre "à relativiser" néanmoins, a souligné le professeur Yves Van Laethem lors de la conférence de presse du Centre de crise et du SPF Santé publique. "En chiffres absolus, il ne s'agit que de 39 cas en moyenne par jour, soit bien moins que ce que l'on a pu voir à Anvers ou Bruxelles par exemple."

Les provinces de Bruxelles et Anvers, elles, poursuivent leur baisse du nombre de cas, de 15% et 21% respectivement.

Le nombre de contaminations depuis le début de l'épidémie en Belgique s'élève désormais à 85.487 et 9.897 personnes ont perdu la vie des suites du virus. Au total, 19.020 personnes ont été admises à l'hôpital en raison d'une pathologie Covid-19 depuis le 15 mars.