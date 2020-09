Guy Verhofstadt (Open VLD) quitte le conseil communal de Gand

L'ancien Premier ministre et député européen Guy Verhofstadt quitte le conseil communal de Gand, en raison d'un manque de temps pour assumer ce mandat. "Je fais la navette entre Bruxelles et Strasbourg. Cet agenda chargé ne me permet hélas pas d'être présent aux séances du conseil communal ni aux commissions", indique le libéral dans un communiqué.