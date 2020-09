US Open : malgré un 1er set gagnant, Clijsters s’incline face à Alexandrova

Clijsters a entamé ce tournoi, disputé à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus, sans repères. En effet, Clijsters a dû déclarer forfait pour Cincinnati, disputé la semaine dernière dans les installations new-yorkaises, à cause d'une blessure aux abdominaux contractée fin juillet lors du tournoi exhibition World Team Tennis.

Mardi soir à Flushing Meadows, la Limbourgeoise disputait le 3e match de sa 3e carrière. Cette saison, l'ancienne N.1 mondiale a d'abord été battue par l'Espagnole Garbine Muguruza à Dubaï avant de subir la loi de la Britannique Johanna Konta à Monterrey.

"Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, car je ne l'avais jamais vu jouer en live, mais je suis très bien entrée dans la partie", a-t-elle confié après sa défaite. "J'étais agressive, je servais bien et j'essayais de la perturber dans ses déplacements. J'ai eu des occasions dans le deuxième set, et encore au début du troisième, mais elle s'est mise à mieux servir et à commettre nettement moins de fautes. Sa confiance avait grimpé en flèche et elle trouvait quasiment toujours ses zones. J'étais de plus en plus sous pression. J'ai tout donné, et ce n'est pas que j'étais fatiguée au troisième set, mais il m'a manqué un peu de tranchant pour m'en sortir."

C'est la toute première fois de sa carrière que Kim Clijsters s'incline au premier tour à l'US Open, un lieu où elle a connu ses plus beaux succès avec ses trois triomphes en 2005, 2009 et 2010. Battue et déçue, forcément, l'ancienne n°1 mondiale était néanmoins heureuse d'avoir rejoué un match à Flushing Meadows, et dans un tournoi du Grand Chelem, pour la première fois depuis 2012.