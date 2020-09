Au moins un visiteur par semaine pour chaque résident en maison de repos et soins

La taskforce Covid-19 flamande indique avoir reçu des témoignages de résidents, de membres de leurs familles, de directions de maisons de repos mais aussi de membres du personnel soignant à propos d’établissements qui se montraient très strictes, d’une façon jugée inhumaine. Le ministre flamand du Bien-être, Wouter Beke, aurait également demandé à la taskforce de revoir la règlementation sur les visites.

Mercredi soir, l’émission télévisée "De afspraak" (VRT) recevait également un témoignage encore inédit. Roger Lybaert (photo), 89 ans, a publié sur le site internet du magazine Knack une lettre qui a déjà été lue 20.000 fois. Habitant lui-même en maison de repos, avec son épouse, il estime que "les résidents de ces maisons n’ont jamais été consultés dans la gestion de la crise sanitaire. C’est la première fois qu’on donne la parole à un résident de maison de repos".

Roger Lybaert considère que les seniors sont victimes de mesures sanitaires contre le coronavirus prises par la société. "Ce qui se passe aujourd’hui avec l’arrivée de la pandémie et sous le couvert de notre bien-être mental et physique est un raisonnement trompeur pour écarter de la société tous ceux qui ont plus de 80 ans". Lybaert se sent privé de sa liberté, ne se sent pas écouté.

"Ma femme et moi vivions bien jusqu’à l’arrivée de la crise. La porte de la maison de repos s’est alors fermée, mais c’était trop tard. Plusieurs personnes ont été contaminées. Des membres du personnel ont amené le virus à l’intérieur de la résidence. J’ai aussi eu le Covid-19, mais je ne suis pas décédé. Je n’avais d’ailleurs pas l’intention de mourir. Vingt-deux personnes sont décédées dans notre maison de repos. La raison principale de ces décès est la solitude".