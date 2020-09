La coalition Vivaldi revient sur la table, ou faut-il dire Avanti ?

Invité dans l’émission "De ochtend" de la VRT (Radio 1) ce jeudi matin, le président des socialistes flamands Conner Rousseau (photo) appelait à commencer enfin les négociations pour la formation d’un gouvernement. "Mon appel est clair aujourd'hui: commençons. Après autant de mois, les gens en ont marre". Et d’avouer que "la composition du gouvernement ne m’intéresse déjà plus depuis des mois, entamons la formation".

Selon Rousseau, les "pièces du puzzle" sont sur la table pour commencer à former un gouvernement fédéral. "Nous voulons un gouvernement qui investit davantage dans les soins de santé, les salaires et les pensions, qui va sauver des emplois et des secteurs d'activité, qui investit dans la sécurité, avec une fiscalité juste comme clé de voûte".

La bonne disposition du CD&V à l'égard de négociations avec les libéraux, socialistes et Verts en vue de former un gouvernement est un "signal positif", a indiqué quant à lui ce jeudi le porte-parole du président de l'Open VLD et missionnaire royal, Egbert Lachaert, qui s'en tient pour le reste à la discrétion.

"Nous continuons à travailler dans le calme. Vendredi, il y a le rendez-vous au Palais. Nous n'allons pas faire de déclarations aux médias", précisait le porte-parole de Lachaert. Le journaliste politique Johny Vansevenant (VRT) estime pour sa part "qu’un gouvernement semble être en train de se former. La confiance augmente".