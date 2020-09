Anvers lance l’opération "Ronde de nuit" contre la criminalité liée à la drogue

Depuis 2017, quelque 66 attaques à la grenade ou tirs probablement liés à des règlements de compte dans le milieu des stupéfiants ont été recensés à Anvers. Ces faits entraînent rarement des blessés. Il s'agit souvent de manœuvres d'intimidation ou d'une façon d'attirer l'attention de la police sur des bandes rivales.

Ces dernières semaines, la violence a cependant augmenté. La police locale appelle aujourd'hui à une action à grande échelle et de longue durée afin de ramener un sentiment de sécurité dans la ville portuaire et d'éviter de plus grands troubles de l'ordre public.

"Pendant une très longue période - au minimum plusieurs mois -, nous allons au quotidien mener des actions visibles et moins visibles", a commenté le chef de corps Serge Muyters (photo). "Cette intervention constituera notre priorité absolue." La "Ronde de Nuit" consistera notamment à augmenter les contrôles de comportements suspects à l'aide de patrouilles supplémentaires et à mettre en place des unités drogue et des équipes de quartiers pour "perturber complètement" le trafic de drogue nocturne.

La police locale utilisera aussi ses BearCats, des véhicules blindés qui doivent protéger les agents contre des criminels lourdement armés.