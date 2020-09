Covid-19 : contaminations, hospitalisations et décès à la baisse

Le Centre de crise conseille en outre à 26 communes de convoquer des cellules de crise locales afin d'analyser la situation sur place et, si nécessaire, de prendre des mesures supplémentaires. Ces dernières pourraient inclure un passage au code orange pour les élèves des deux derniers degrés du secondaire (3e à 6e année secondaire). Ce qui veut dire qu'ils iraient à l'école à mi-temps et suivraient les cours via des plateformes digitales pendant le reste du temps, pour permettre de réduire le nombre d'élèves dans les classes des plus grands dans les écoles.

Outre les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale, il s'agit des communes de Machelen, Vilvorde, Wemmel, Crainhem, Grimbergen (toutes situées en Brabant flamand), ainsi que de la ville d'Anvers et de la commune de Borsbeek.