Lachaert et Rousseau désignés préformateurs : "Sept partis veulent travailler à un gouvernement"

"Nous ne sommes pas encore au moment où le gouvernement est installé. Mais sept partis veulent ensemble travailler à un gouvernement de plein exercice et qui a le soutien d'une majorité à la Chambre, comme me l'a demandé le Palais." Ces sept partis sont les partis libéraux, socialistes, écologistes et le CD&V. "Ces partis ont pu dépasser leurs propres intérêts. Cela n'est pas simple. Chacun a son idéologie et il faudra construire des ponts, mais ces partis sont prêts à sortir des tranchées pour faire de la politique de manière différente et constructive, dans le respect des sensibilités de chacun."

La loi élargissant les possibilités de pratiquer une IVG fait partie de ces points qui font débat, le CD&V étant farouchement opposé à la proposition de loi qui doit revenir à la Chambre à la rentrée. "Les parlementaires doivent travailler avec le CD&V, pas contre le CD&V", a fait valoir Egbert Lachaert. Le président des libéraux flamands a toutefois ajouté que chaque famille politique avaient ses points sensibles: les socialistes sur le social et la sécurité sociale, les libéraux sur l'emploi et le marché du travail, les écologistes sur l'ambition climatique, et le CD&V sur l'éthique et l'institutionnel.

Egbert Lachaert a détaillé différentes thématiques sur lesquelles les sept partis envisagent des réformes à mener à l'horizon 2030. "On peut réfléchir sur la manière dont la démocratie est organisée et sur la structure du pays. On doit avoir une structure étatique plus efficace", a indiqué le préformateur libéral. Pour ce faire, deux membres du futur gouvernement, un francophone et un néerlandophone, devraient être chargés de plancher sur une réforme de l'Etat. Les sept partis souhaitent aussi travailler sur "une sécurité sociale et un système de soins de santé forts.

Des investissements supplémentaires seront demandés." Les partis de la "Vivaldi" (ou "Avanti") veulent aussi mettre en place "une économie et un marché du travail performant" avec une ambition de passer à un taux d'emploi de 70% à 80% d'ici 2030. Le président de l'Open VLD a également parlé d'une "politique climatique ambitieuse", une "fiscalité plus transparente, efficace et honnête" et d'investissements supplémentaires dans la justice et la police", le tout en respectant une "trajectoire budgétaire crédible".