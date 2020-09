Le 44e Mémorial Van Damme, à huis clos, verra-t-il trois records du monde ?

Chez les messieurs, le Britannique Mo Farah et le Belge Bashir Abdi (photo principale) s'attaqueront au record de l'heure de Haile Gebreselassie (21km285m, couru en 2007). Le meeting bruxellois saluera le retour sur la piste de Mo Farah, quadruple champion olympique (5.000 m et 10.000 m en 2012 et 2016) qui était passé à la course sur route il y a trois ans.

Côté féminin, la Néerlandaise Sifan Hassan et la Kényane Brigid Kosgei tenteront de battre le record de 18km517m détenu depuis 2008 par l'Ethiopienne Dire Tune. La Kényane Faith Kipyegon, championne olympique 2016, essaiera quant à elle d'améliorer la marque du record du monde du 1.000 mètres, détenu par la Russe Svetlana Masterkova (2:28.98) depuis le Mémorial Van Damme 1996.

Le 1.000 mètres féminin remplace dans le programme de la soirée bruxelloise le relais du 400 mètres masculin. Blessés, les trois frères Borlée ont dû faire un trait sur leur saison. Nafi Thiam (photo), autre étoile de l'athlétisme belge, sera aussi absente. La championne olympique de l'heptathlon souffre des tendons d'Achille et ne préfère pas prendre de risque. Elle ne pourra donc pas défier la Britannique Katarina Johnson-Thompson, qui l'a dépossédée de son titre de championne du monde en heptathlon l'an dernier à Doha.