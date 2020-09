Sekkaki arrêté dans le Limbourg neuf mois après son évasion

Quelques semaines après son évasion en décembre, Sekkaki avait envoyé une lettre recommandée à la direction de la prison de Turnhout. L'enveloppe contenait son badge de détenu ainsi qu'une carte postale de Thaïlande. Les quatre complices avec lesquels il s'était évadé, en escaladant un mur de six mètres de haut durant la promenade du soir, avaient tous été rapidement arrêtés.

Trois détenus avaient déjà été repris le soir-même de leur évasion, le quatrième deux semaines plus tard aux Pays-Bas. L'enquête pour retrouver Oualid Sekkaki a été menée par le parquet d'Anvers et réalisée par l'équipe FAST de la police fédérale, en collaboration avec la police de Malines-Willebroek et la police judiciaire fédérale d'Anvers.

Les enquêteurs ont eu recours à une loi récente pour utiliser des moyens d'enquête spéciaux afin de retrouver des personnes qui se sont soustraites à l'exécution de leur peine de prison.

Les enquêteurs se sont rapprochés ces derniers jours du fugitif, ce qui a permis son arrestation jeudi peu après 19h, a indiqué Kristof Aerts du parquet anversois à la VRT. C'est la police fédérale de la route de Lummen (Limbourg) qui a finalement menotté le fugitif. Oualid Sekkaki a été emmené à la prison de Hasselt dans un premier temps.

Sekkaki était en prison pour purger une peine à la suite d’une fusillade pendant l’été 2015.