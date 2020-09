Covid-19 : le nombre moyen de nouvelles infections reste stable

Avec 784 cas en sept jours, Bruxelles a enregistré le plus grand nombre d'infections confirmées, bien que ce total soit de 57 inférieur à celui de la semaine précédente. La province d'Anvers a connu la plus forte baisse (-132 à 565), celle de Liège la plus forte hausse (+122 à 311) du nombre de contaminations entre le 26 août et le 1er septembre. En Flandre occidentale, dans le Brabant flamand, dans le Limbourg, à Namur et au Luxembourg, le nombre moyen de nouvelles infections a également augmenté.

Les hospitalisations reculent, elles, de 26%, pour s'établir à 16 par jour en moyenne. Le pays en comptabilise 19.073 (soit 18 de plus que le bilan communiqué vendredi matin) depuis le début de la crise sanitaire en mars.

Quelque 215 patients sont hospitalisés pour le moment (+3%), dont 52 sont ensoins intensifs (-10%).

Le nombre de décès suit également une courbe descendante. Il y en a eu 3 par jour en moyenne sur la période de référence (-29% par rapport à la période précédente), pour un total de 9.901 décès (+12 par rapport à vendredi) depuis l'arrivée du coronavirus en Belgique.

Enfin, la Belgique compte actuellement 54,6 nouvelles contaminations pour 100.000 habitants sur 14 jours.