Le Covid Infrastructure Risk Model doit aider le secteur événementiel à accueillir plus de public

En Flandre, les grandes salles, les centres de congrès et les stades pourront accueillir davantage de public dès mardi 8 septembre. Afin d'y faciliter l'organisation d'événements, les autorités régionales, en collaboration avec le secteur événementiel et les membres du GEES (groupe d’experts qui accompagnent le déconfinement), ont développé un 'Covid Infrastructure Risk Model' (CIRM). Il reprend notamment une check list pouvant être complétée par les organisateurs pour calculer les risques liés au coronavirus. C’est ce qu’ont annoncé ce samedi le ministre-président flamand Jan Jambon (Culture) et les ministres régionaux Zuhal Demir (Tourisme) et Ben Weyts (Sports).