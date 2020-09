Mémorial Van Damme : Mo Farah bat le record du monde de l'heure, Bashir Abdi le record de Belgique

Quadruple champion olympique (5.000 m et 10.000 m en 2012 et 2016), l’athlète britannique Mo Farah était passé à la course sur route il y a trois ans. Le Mémorial Van Damme marquait son retour sur la piste. C'est le 16e record du monde battu en 44 éditions du meeting bruxellois de Ligue de Diamant. Farah (photo) a couru 21,330 kilomètres en une heure, contre les 21,285 kilomètres du précédent record de l'Ethiopien Haile Gebreselasie.

"Battre le record de Gebreselasie n'était pas facile", a expliqué Mo Farah. "Nous avons pris un bon départ et trouvé très vite le tempo. C'était pour moi un retour sur une piste depuis août 2017. Les organisateurs avaient installé un système de lumières autour de la piste qui m'a vraiment aidé à garder le tempo. J'avais préparé ce rendez-vous et j'étais très en forme à Bruxelles. On peut toutefois être sûr de soi pour une course, mais il faut quand même tenir bon tour après tour, au même rythme. Je suis très content d'être revenu à la compétition, malgré le contexte sanitaire. Nous avons besoin de sport."