Les Diables Rouges s’imposent contre le Danemark, 11e victoire consécutive

Le premier match en près d’un an que disputait samedi soir l’équipe nationale belge de football s’est bien déroulé, malgré l’absence de ténors tels que Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois. Les Diables Rouges se sont imposés 0-2 contre le Danemark au Parken Stadium de Copenhague, à l'occasion de la première journée du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des Nations. Jason Denayer et Dries Mertens ont marqué les buts de ce premier match des Diables en 2020.