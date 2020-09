Un incident de tir à Deurne, 24h après le lancement de l’opération "Ronde de nuit"

Les faits se sont déroulés samedi soir vers 22 heures, dans la Palinckstraat, a confirmé la police à la VRT. La rue a été fermée (photo) et le laboratoire de la police judiciaire et un juge d'instruction se sont rendus sur place pour analyser les impacts de balles.

Un riverain a aperçu un scooter qui passait dans la rue. "Il y avait deux hommes sur le scooter. L’un portait un casque, l’autre non. Soudain, j’ai vu que l’homme assis derrière avait une arme au poing", racontait le témoin à VRT NWS. Les auteurs sont parvenus à prendre la fuite.



L’incident s’est donc produit 24h après le lancement de ce que le bourgmestre Bart De Wever qualifiait jeudi de "plus grande action de sécurité de ces 20 dernières années" à Anvers. Depuis la nuit de vendredi à samedi la police patrouille et effectue des contrôles supplémentaires à Deurne et Borgerhout, suite à une recrudescence d'incidents violents ces dernières semaines. Celui de la nuit passée était le septième en deux semaines.

La police utilise notamment l’équipe de Réponse rapide à moto et ses BearCats, des véhicules blindés qui doivent protéger les agents contre des criminels plus lourdement armés.

"L’incident de samedi soir prouve que notre action n’arrive pas trop tard. C’est un travail de longue haleine, qui sera poursuivi aussi longtemps que nécessaire", indiquait le porte-parole de la police anversoise Willem Migom.