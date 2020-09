“Rester immobile c’est se rendre insignifiant”, estime le nouveau CEO de la VRT

Le 19 juin dernier, le gouvernement flamand désignait Frederik Delaplace au poste d’administrateur délégué du service public flamand de radio et télévision. L’homme de media de 50 ans originaire de Flandre occidentale était alors encore, et de longue date, CEO de Mediafin, l’éditeur des journaux financiers De Tijd et L’Echo. Depuis début août, il a cependant pris ses fonctions au sein de la VRT et semble impatient d’y réaliser ses projets. "Je voudrais contribuer à ce que la VRT puisse participer au changement dans la façon dont les médias sont "consommés" aujourd’hui, afin que dans 10 et 20 ans le service public de radio-télévision soit encore toujours pertinent". Delaplace était l’invité, dimanche, de l’émission "Touché" sur Radio 1 (photo).