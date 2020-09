A Boechout, un faucon pèlerin va chasser les pigeons du vignoble

Outre les pigeons ramiers, les vignes de Boechouste ont aussi d’autres ennemis naturels. "Les guêpes ont détruit toute la récolte de notre Cabernet Dorsa et Acolon, cet été. Ce sont des variétés bleues qui mûrissent un peu plus tôt que le Pinot Noir. Selon les principes de la viticulture bio et biodynamique, nous ne pulvériserons jamais de pesticides ou d’insecticides lourds à Oud Conynsbergh.

Pour l'année prochaine, nous allons réfléchir à une solution respectueuse de la nature. Les pièges à guêpes ordinaires ne suffiront pas", déclare Kris Van de Sompel.

Oud Conynsbergh commencera ses vendanges à la fin de ce mois. "A cause des guêpes et des pigeons, nous avons un peu moins de volume que prévu. Mais la qualité des raisins est très prometteuse", conclut Kris Van de Sompel sur Radio 2.