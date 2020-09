Divergences aplanies entre Coens (CD&V) et les préformateurs Lachaert et Rousseau

Après les fortes émotions de cet après-midi au CD&V, les divergences ont été finalement aplanies. Ce soir, les techniciens des différents partis se réunissent et demain les 7 présidents de partis devraient se rencontrer.

La semaine dernière, 7 partis (PS, SP.A, MR, Open VLD, Groen, Ecolo et CD&V) ont trouvé un accord pour entamer des négociations en vue de former une coalition Vivaldi. Si le CD&V avait d'abord insisté pour obtenir une majorité du côté flamand, le parti a fini par céder en échange d'un certain nombre de garanties. Il s'agit notamment de questions éthiques, comme l'avortement.

Cet après-midi, Joachim Coens avait déclaré qu’il avait des doutes que ces garanties soient toujours maintenues. "Nous avons conclu la semaine dernière des accords clairs sur un certain nombre de thèmes que nous voulons voir réglés d'une certaine manière et je n'ai pas l'impression que c'est le cas pour le moment. Je suis à cet égard particulièrement mécontent", avait commenté Joachim Coens.

Plusieurs figures de proue des partenaires potentiels d'une Vivaldi (une coalition qui associerait les familles socialiste, libérale et écologiste, et le CD&V) se sont montrées relativement optimistes ces derniers jours sur les chances de réussite de cette formule actuellement approfondie par les préformateurs Egbert Lachaert (Open VLD) et Conner Rousseau (SP.A).