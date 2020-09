Coronavirus : la légère hausse se poursuit en Belgique

Il y a eu en moyenne 470,4 contaminations au coronavirus par jour en Belgique entre le 28 août et le 3 septembre, un chiffre en hausse de 9% par rapport à la période de sept jours précédente, d'après les chiffres publiés par Sciensano lundi. Cette tendance se retrouve dans chacune des provinces à la seule exception du Brabant flamand, qui compte neuf cas de moins que la période de calcul précédente. La tendance la plus forte est, cette fois, en province de Luxembourg, qui présente 53% de nouveaux cas de plus.