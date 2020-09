Quelque 1.200 acteurs de la culture et l’événementiel ont protesté à Bruxelles, en "bulles de 400"

Le secteur se plaint depuis longtemps du manque de coopération provenant du monde politique. "En sport, on collabore tout simplement avec les cabinets ministériels pour créer des possibilités. Mais nous ne recevons rien actuellement. Pas un cabinet de ministre n’accepte de nous écouter", soulignait de Moncharline. "Nous attendons une évolution et de pouvoir travailler avec la maladie".

"Nous voudrions pouvoir relancer les différents secteurs d'activité. La culture, c'est 5% du PIB. On ne peut en tout cas pas continuer à avoir des Conseils nationaux de sécurité (CNS) où on ne parle même pas de nous. Ce n'est pas acceptable. Il y a des milliers de gens qui sont plongés dans des difficultés sans nom et dont une partie ne va pas survivre... Nous attendons des mesures autres que moyenâgeuses, avec des saignées et des ventouses, mais des mesures chirurgicales car les métiers sont très différents les uns des autres. Nous souhaitons qu'ils se plongent dans la problématique du secteur de manière individualisée. Maintenant, je pense que quand on sort d'une convalescence, on ne va pas courir en forêt le lendemain. Il faut donc rouvrir les secteurs de manière progressive. Nous sommes tous des professionnels et nous sommes capables de bien le faire", concluait Carl de Moncharline.