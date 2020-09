Un site internet vous indique où vous pouvez cueillir gratuitement des fruits à Malines

La plate-forme "Pluk de stad"( en français Cueillez la ville), vous indique sur une carte où trouver des arbres ou des arbustes avec des fruits à cueillir ou des légumes à récolter dans la ville de Malines. La ville appelle également tous les habitants à signaler s’ils possèdent quelques arbres fruitiers dans leur jardin ou un potager et qu’ils désirent partager une partie de leur récolte. Grâce à ce site vous pouvez savoir si vous êtes autorisé à cueillir ou récolter gratuitement fruits ou légumes. Les propriétaires d’un verger ou d’un potager peuvent également indiquer qu’ils préfèrent cueillir eux-mêmes leur récolte et l'offrir ou la vendre.

Via l’organisation de l'achat groupé "Boom zoekt grond" (Arbre cherche une terre), de nombreux Malinois ont planté des arbres fruitiers supplémentaires dans leurs jardins aussi bien devant que derrière leur maison. De son côté, la ville de Malines a également planté plus d’arbres fruitiers en ville ainsi que des arbustes dans plusieurs lieux publics. Dans les parcs tels que le Tivoli, le Pennepoel et le Caputsteen, vous trouverez ainsi des arbres fruitiers.

Tout le monde n'a pas le droit de tout cueillir ou de tout manger, explique Berit Van den Bussche de Citamine, l'organisation qui gère l’opération. "Par exemple, je possède un poirier dans mon jardin, mais nous ne mangeons pas toutes nos poires. Ces poires sont donc à la disposition des autres Malinois et cela est indiqué sur le site". On y trouve donc la localisation des arbres fruitiers et des arbustes qui sont en libre accès.