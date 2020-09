US Open : pour la quatrième année consécutive, Goffin est éliminé en huitièmes de finale

"Ce fut une belle bagarre", a déclaré le numéro un belge après sa défaite. "Il a très bien joué et l'élément qui a fait la différence, c'est son service. Je ne suis parvenu à le breaker qu'une seule fois, lors du dernier jeu du match. Il servait avec beaucoup de confiance, dans toutes les zones. J'ai eu quelques occasions, plusieurs fois 0-30 et même 15-40 au début du deuxième set, mais il a bien servi et est resté agressif. Parfois, il peut dégoupiller, mais ce soir, il a été solide du début à la fin. C'était dur de le faire rater. Peut-être que si j'avais pu m'appuyer plus sur mon retour et jouer un peu mieux les points importants, cela aurait pu faire la différence, mais il n'a rien lâché."

Concernant cette nouvelle élimination en huitièmes de finale, Goffin s’est voulu plutôt satisfait de son parcours sur le ciment new-yorkais. "Finalement, je termine sur une bonne note", a-t-il souligné. "Ces dernières semaines, les sensations n'avaient pas été extraordinaires. Je ne savais dès lors pas trop ce que cela allait donner. Au moment d'entamer le tournoi, je ne m'attendais pas à atteindre les huitièmes de finale. J'aurais donc signé pour pareil résultat. Il y a eu une belle réaction par rapport à la semaine précédente. Je ressors avec du positif de ce match. Il y a eu une belle intensité et des bonnes choses. Aujourd'hui, ce n'était pas encore suffisant, mais j'espère qu'il y aura d'autres opportunités."