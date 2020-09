Le préformateur Egbert Lachaert (Open VLD) testé positif au coronavirus

Egbert Lachaert s'est fait tester ce mardi et a appris dans l'après-midi que le résultat était positif.

Le vice-Premier ministre Alexander De Croo remplacera Egbert Lachaert à la présidence du parti.

Dans l'attente des résultats des tests sur les différents présidents et les négociateurs, les négociations sont suspendues.

Au SP.A, on indique que le président et préformateur Conner Rousseau a déjà été testé et qu'il était négatif. Joachim Coens, le président du CD&V, Meyrem Almaci, présidente de Groen et les autres négociateurs Ecolo seront testés aujourd'hui, tout comme Paul Magnette, le président du PS.