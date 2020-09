Les bourgmestres ne veulent pas de spectateurs sur les célèbres côtes du Tour des Flandres

Les bourgmestres des communes concernées dans les Ardennes flamandes veulent éviter des situations comme celles que l'on a vécues cette semaine au Tour de France, où de nombreux spectateurs étaient présents le long du parcours pour encourager les coureurs, malgré la pandémie de coronavirus, certains ne portant pas de masque ou ne respectant pas les distances sociales.

Flanders Classics, organisateur du Tour des Flandres, encourage le public à suivre la course à domicile. "Tout sera diffusé à la télévision, du début à la fin", précise Tomas Van Den Spiegel, CEO de Flanders Classics. "On ne pourra pas mieux suivre la course que depuis son fauteuil. Nous ne voulons pas voir les mêmes scènes que samedi (au Tour de France, ndlr)".