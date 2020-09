Wikifin Lab, un centre d’éducation financière interactif inauguré à Bruxelles

Situé dans la rue du Congrès, à Bruxelles, le Wikifin Lab permet aux élèves de l'enseignement secondaire de suivre un parcours interactif de près de trois heures, étendu sur plus de 1.000 m2 et jalonné d'outils digitaux. L'objectif de ce parcours est d'offrir aux élèves des explications sur certaines notions financières, en s'aidant d'objets ludiques. Les jeunes participent aux animations tantôt seuls, tantôt par groupes de quatre ou avec toute la classe et sous la conduite d'un animateur.

L'intégralité du parcours est tournée autour de la question centrale "Comment faire pour maintenir mon budget en équilibre? ". Les visiteurs en apprennent, tout au long de l'expérience interactive, davantage sur les comportements de consommation, l'épargne et les conséquences des choix financiers pour les individus ainsi que pour la société.

"Le Wikifin Lab permet aux jeunes de mieux comprendre les questions d'argent, tout en stimulant leur esprit critique et leur intérêt, de sorte qu'ils seront mieux armés pour opérer des choix financiers en toute connaissance de cause dans leur vie quotidienne.", déclare Jean-Paul Servais, le président de la FSMA.

Elaboré en collaboration avec des enseignants, des pédagogues et des chercheurs universitaires (KU Leuven, UCLouvain, ULB et Universiteit Maastricht) spécialisés en économie comportementale et en gaming, le Wikifin Lab affiche déjà complet jusqu'à la fin de l'année.