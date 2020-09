70 médecins flamands appellent à abolir le masque à l’école, "une obligation qui menace le développement des jeunes"

La décision d'imposer le port du masque à l'école pour les élèves à partir de 12 ans préoccupe les signataires, en majorité des médecins généralistes. "Ces derniers mois, le bien-être général des enfants et des jeunes a été soumis à de fortes pressions. Dans nos cabinets, nous voyons un nombre croissant d'enfants et de jeunes qui se plaignent en raison des règles de comportement qui leur ont été imposées."

"Nous diagnostiquons des problèmes d'anxiété et de sommeil, des troubles du comportement et une peur de la contamination. Nous constatons aussi une augmentation de la violence domestique, de l'isolement et de la privation. Beaucoup de jeunes manquent de contacts physiques et émotionnels", disent les médecins dans leur lettre ouverte.