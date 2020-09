Bonne saison touristique pour le Zwin et d'autres sites de Flandre occidentale

Le centre de visiteurs provincial Duinpanne de La Panne a connu son meilleur été avec 12.851 touristes en juillet et 11.231 en août. Le domaine provincial De Gavers (photo) a également été très fréquenté durant la saison estivale. La zone de baignade a été ouverte selon des conditions strictes et a attiré 2.130 personnes en juillet et 2.722 en août.

La location de kayaks et les parcs d'accrobranche ont également obtenu de bons résultats. L'offre estivale "Ik zomer West-Vlaams" (traduisez en français par ‘Je passe l’été en Flandre occidentale'), qui comportait des séances de yoga, des excursions à vélo et des pique-niques, a, quant à elle, attiré environ 10.000 participants.