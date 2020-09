Hausse des agressions envers les cyclistes ? "Un bon cycliste est un cycliste mort"

Pieter Fannes perçoit malgré tout une certaine évolution positive dans la capitale. "Je roule à vélo depuis plus de 10 ans à Bruxelles. On remarque qu’il y a toujours plus d’infrastructures et de vélos sur les routes. On constate aussi que de nombreux automobilistes s’y sont adaptés et se montrent courtois. Seule une minorité refuse d’accepter que les cyclistes ont également le droit à de la place", conclut-il.