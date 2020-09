Le monde académique flamand récolte un million d’euros pour les jeunes victimes de la pauvreté

Plus de 180 professeurs de l'ensemble des universités flamandes lancent une action de solidarité intitulée "1000 x 1000" pour venir en aide aux enfants et jeunes défavorisés, qui sont les plus touchés par la crise du Covid-19. Les professeurs encouragent le monde académique à verser 1.000 euros dans trois projets distincts de la Fondation Roi Baudouin. Et ils réclament un "nouveau contrat social", à savoir une répartition plus juste des moyens et des charges.