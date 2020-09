Le roi Philippe et six des présidents de partis "Vivaldi" testés négatifs au coronavirus

A l'exception d'Egbert Lachaert (Open VLD), tous les présidents des partis qui tentent de mettre en place une coalition "Vivaldi" au fédéral sont négatifs au coronavirus. L’annonce a été faite ce mercredi par le préformateur Conner Rousseau via son compte Twitter. Le président du SP.A y précise qu’aucune réunion physique ne sera organisée d'ici le 18 septembre. Le délai annoncé du 17 septembre pour former un nouveau gouvernement n'est donc plus d'actualité. D’après le Palais, le roi Philippe, qui a récemment rencontré Egbert Lachaert, a également été testé négatif.