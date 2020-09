Menée en début de match, la Belgique écrase l’Islande au stade Roi Baudouin

Déjà absent au Danemark samedi, Eden Hazard est une nouvelle fois resté sur le banc des Diables. "Il n'était pas nécessaire de prendre de risque. Médicalement, il est à 100 pour cent mais il n'est pas encore prêt. J'ai pensé qu'il n'était pas nécessaire de le faire jouer mais bien de l'avoir avec nous lors de cette trêve internationale." Martinez a aussi chanté les louanges de Kevin De Bruyne, lauréat du trophée "PFA Players' Player of the Year", attribué chaque année par le syndicat des joueurs de Premier League. "Il est au sommet, c'est indéniable. Quand vous voyez l'impact qu'il possède sur le jeu de Manchester City, c'est incroyable."

C'est une seconde victoire de rang pour l’équipe entrainée par Roberto Martinez, après celle acquise au Danemark samedi (0-2). Simultanément dans l'autre match du groupe, le Danemark et l'Angleterre se sont quittés sur un partage blanc (0-0).

Les Diables figurent donc en tête de leur groupe avec 6 points et devancent Anglais (4 pts), Danois (1) et Islandais (0). La prochaine trêve internationale verra la Belgique se déplacer en Angleterre le 11 octobre, puis en Islande trois jours plus tard (14/10).