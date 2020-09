Quand la mode se décline au masculin

En Belgique, les créateurs de mode masculine comptent parmi les plus influents au monde. Citons notamment Dries Van Noten et Walter Van Beirendonck, ou la marque Mosaert de l’artiste Stromae et son épouse Coralie Barbier. Aucun musée belge n’a pourtant encore traité le sujet de la mode masculine. Le Musée Mode & Dentelle de Bruxelles propose donc une exposition baptisée "Masculinities".