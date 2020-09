Le nombre de contaminations continue de progresser, les infections ont surtout lieu à l’école et au travail

Selon une enquête de l'Agence flamande de Soin et Santé relayée jeudi par le journal Het Laatste Nieuws, nous contractons le coronavirus principalement au travail et à l'école, avant de contaminer les membres de notre famille.

L'analyse des contacts et des sources de contaminations montrerait en effet qu'il y a un lien direct entre les chiffres à la hausse, la rentrée scolaire et le redémarrage des entreprises après les grandes vacances. Comme le virus circule ensuite au sein du noyau familial, il est à nouveau recommandé aux malades de s'isoler et de protéger autant que possible les autres personnes qui habitent sous le même toit.

Peu de foyers de contaminations liés à l'horeca ou aux clubs de sport sont actuellement constatés.