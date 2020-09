Les chasseurs de Flandre veulent répertorier le gibier grâce à l’appli ‘Wilder’

"Les informations seront partagées avec les associations de défense de la nature. Ainsi, quand quelqu’un voit passer un loup, il pourra renseigner l’endroit précis via l’application Wilder. C’est aussi intéressant pour les associations environnementales et les scientifiques de l’Institut de recherche des forêts et de la nature", précise Jorissen. Même des animaux plus "exotiques", tels que le raton laveur, l’oie d’Egypte, ou le muntjac peuvent être signalés via l’appli, en y ajoutant une photo.

La surpopulation des sangliers, par endroits, devrait ainsi aussi pouvoir être plus facilement affrontée. "A la suite d’un accident impliquant des sangliers ou une biche, le témoin pourra le signaler via l’appli. Celle-ci contient un système GPS. On sait ainsi tout de suite où l’on se trouve quand on allume l’application. Un chasseur peut alors immédiatement se rendre sur place et voir ce qu’il faut faire", précise Yoeri Jorissen.

"Déployée sur l’ensemble de la Flandre, l’application modernise la pratique de la chasse et favorise la cohabitation entre l’homme et l’animal", estime Jorissen. Un chemin ou un carrefour où beaucoup d’animaux sont tués par des véhicules qui passent peut ainsi être renseigné comme problématique et attiré l’attention des chasseurs locaux.

"La chasse fait partie de la vie en société : communiquer de façon moderne pour s’attaquer aux problèmes est certainement positif pour le secteur", constate Geert Van den Bosch, directeur de la fédération Hubertus Vlaanderen. "En communiquant des informations aux bonnes instances, il est possible de prendre ses responsabilités de façon encore plus ciblée pour veiller sur la biodiversité en Flandre".