"Planète Vivante" : la toute nouvelle galerie permanente du Musée des Sciences naturelles

Dès ce 11 septembre, les visiteurs pourront découvrir 850 animaux qui font partie de la biodiversité riche et parfois menacée de la planète.

La nouvelle exposition permanente de 2.000 m2 montre via quatre zones interactives et éducatives le rôle de la biodiversité sur Terre et pourquoi nous devons la protéger.

Pour fêter l'ouverture de la nouvelle galerie, le Musée organise un week-end de fête les 11, 12 et 13 septembre avec un tarif promotionnel de 5 euros.